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Tır dorsesinin tabanından uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 09:29 | Son Güncelleme

Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tıda, 370 kilo 158 gram esrar ele geçirildi

EDİRNE (AA) - İpsala Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 370 kilo 158 gram esrar ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren gümrük muhafaza ve polis ekipleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırı İpsala Sınır Kapısı'nda durdurdu.

X-ray taramasına sevk edilen araçta, dorsenin taban kısmında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeklerle detaylı arama yapıldı.

Aramada, 28 adet vakumlanmış poşet içerisine konulmuş 370 kilo 158 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

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esrar operasyon uyuşturucu

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