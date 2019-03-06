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TIR dorsesinin üzerindeki 10 tonluk vinç yola düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 17:55 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki TIR'ın üzerindeki 10 tonluk vinç bağlantı yerinden çıkarak yola savruldu.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki TIR'ın üzerindeki 10 tonluk vinç bağlantı yerinden çıkarak yola savruldu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Cami Atik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde Tuncay A. yönetimindeki 59 LJ 283 plakalı TIR'ın dorsesine, ilçedeki bir kömür ocağına götürülmek üzere yaklaşık 20 metre uzunluğunda ve 10 ton ağırlığındaki vinç yüklendi. Şehit Temizer Caddesi üzerinde seyreden TIR'ın üzerindeki vinç, bağlantı yerinden çıkarak yola düşerek savruldu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Cadde bir süre trafiğe kapanırken, savrulan vinç başka bir vinçle yeniden dorseye yüklenerek kömür ocağına götürüldü.

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