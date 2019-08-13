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TIR emniyet şeridinde duran otomobile çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 17:19 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, TEM yolunda emniyet şeridinde duran otomobile arkadan gelen TIR’ın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

TIR emniyet şeridinde duran otomobile çarptı: 2 yaralı

İsa ÇİÇEK/AKYAZI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, TEM yolunda emniyet şeridinde duran otomobile arkadan gelen TIR’ın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde TEM yolu Bediltahirbey mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Gökhan Sezen yönetimindeki 34 EB 2871 plakalı TIR, Ali Erener’in kontrolündeki, 34 HJ 8219 plakalı otomobile çarptı. Güvenlik tedbiri almadan emniyet şeridinde beklediği öğrenilen otomobilin sürücüsü Ali Erener ile aynı araçta bulunan Fatma Erener yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoldan çıkarak bariyerlere saplanan TIR ise çekici yardımı ile saplandığı yerden çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TIR emniyet şeridinde duran otomobile çarptı: 2 yaralıTIR emniyet şeridinde duran otomobile çarptı: 2 yaralı

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