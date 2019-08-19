TIR ile çarpışan işçi minibüsü tarlaya devrildi: 6 ölü, 7 yaralı

NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde, TIR ile çarpışan tarım işçilerinin minibüsü, patates tarlasına devrildi. Kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Acıgöl- Gülşehir yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 50 AG 452 plakalı TIR, karşı yönden gelen ve tarım işçilerini taşıyan sürücünün 50 ZB 455 plakalı minibüsüyle çapıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs, patates tarlasına devrildi. Kazada 6 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

