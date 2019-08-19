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TIR ile çarpışan işçi minibüsü tarlaya devrildi: 7 ölü, 11 yaralı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 17:05 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün, TIR'a çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

TIR ile çarpışan işçi minibüsü tarlaya devrildi: 7 ölü, 11 yaralı (2)- Yeniden

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün, TIR'a çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Kaza, 13.00 sıralarında Acıgöl- Gülşehir karayolunun Yuva köyü mevkiinde meydana geldi. Musa Altınok yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 50 ZB 455 plakalı minibüs, aynı yöne giden sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 50 AG 452 plakalı TIR'a yandan çarpıp, takla atarak yol kenarındaki tarlaya şarampole yuvarlandı. Minibüste sürücü Musa Altınok ile birlikte 7 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 11 kişi ise yaralandı. Kaza sırasında hurdaya dönen minibüsten tarlaya savrulan yaralılara, ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yaptı. Yaralılar, daha sonra kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavisi sürüyor. 7 kişinin cansız bedenleri de yapılan incelemeden sonra aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntüde minibüsün TIR'a çarpıp yol kenarına savrulması yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

TIR ile çarpışan işçi minibüsü tarlaya devrildi: 7 ölü, 11 yaralı (2)- YenidenTIR ile çarpışan işçi minibüsü tarlaya devrildi: 7 ölü, 11 yaralı (2)- YenidenTIR ile çarpışan işçi minibüsü tarlaya devrildi: 7 ölü, 11 yaralı (2)- YenidenTIR ile çarpışan işçi minibüsü tarlaya devrildi: 7 ölü, 11 yaralı (2)- Yeniden

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