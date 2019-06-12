TIR ile çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde TIR ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü İsmail Arslan (37) hayatını kaybederken, TIR sürücüsü Ahmet Özmen ise ağır yaralandı.

Kaza, Emet-Çavdarhisar karayolunda meydana geldi. Ahmet Özmen (60) kullandığı 34 JJ 0067 plakalı TIR ile yol çalışması nedeniyle ayrılan yolda, karşı yönden gelen İsmail Arslan yönetimindeki 43 NR 712 kamyonetle çarpıştı. Kazada TIR’ın sürüklediği kamyonetteki sürücü Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonet içerisinde sıkışan Arslan’ın cenazesi Emet Belediyesi itfaiyesi ve Emet Bor İşletmesi arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla çıkarılarak, Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan TIR sürücüsü Ahmet Özmen ise ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

