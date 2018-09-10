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TIR ile çarpışan otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 10:33 | Son Güncelleme

BURDUR'da meydana gelen trafik kazasında aralarında 1,5 aylık bebeğin de bulunduğu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

TIR ile çarpışan otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandı

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) - BURDUR'da meydana gelen trafik kazasında aralarında 1,5 aylık bebeğin de bulunduğu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Antalya- Burdur karayolunda meydana geldi. Antalya'dan Ankara'ya seyreden Kenan Yerlice (31) yönetimindeki 06 TGB 27 plakalı otomobil, Ağlasun Kavşağında Sefer Can'ın (65) kullandığı 06 DR 8774 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada sürücü Kenan Yerlice ile otomobildeki annesi Fatma Yerlice (52), babası Alaattin Yerlice (50), eşi Deryanur Yerlice (27) ve oğlu 1,5 aylık Poyraz Ali Yerlice yaralandı. Can pazarının yaşandığı kaza sonrasında çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Kazadan yara almadan kurtulan TIR şoförü Sefer Can ise ifade işlemleri için karakola götürüldü.

FOTOĞRAFLI

TIR ile çarpışan otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandıTIR ile çarpışan otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandıTIR ile çarpışan otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandıTIR ile çarpışan otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandı

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