TIR ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’da TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki 2 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İznik-Bursa karayolunun 12’nci kilometresinde Müşküle altı mevkisinde meydana geldi. Bursa’dan İznik yönüne giden Akif Altun (19) yönetimindeki 16 FP 389 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Hızal (48) yönetimindeki 41 L 6918 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Akif Altun ile yanındaki Yağmur Uzun (21) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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