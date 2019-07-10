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TIR ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 16:20 | Son Güncelleme

 BURSA’da TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki 2 kişi, yaralandı.

TIR ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’da TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki 2 kişi, yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında İznik-Bursa karayolunun 12’nci kilometresinde Müşküle altı mevkisinde meydana geldi. Bursa’dan İznik yönüne giden Akif Altun (19) yönetimindeki 16 FP 389 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Hızal (48) yönetimindeki 41 L 6918 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Akif Altun ile yanındaki Yağmur Uzun (21) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

TIR ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandıTIR ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandıTIR ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandıTIR ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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