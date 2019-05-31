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TIR ile çarpışan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 11:48 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobildeki Asiye Kaptan (70) yaşamını yitirdi, sürücü eşi Abdullah Kaptan (70) yaralandı.

TIR ile çarpışan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobildeki Asiye Kaptan (70) yaşamını yitirdi, sürücü eşi Abdullah Kaptan (70) yaralandı.
Kaza, İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kütahya- İnegöl istikametinde seyir halinde olan Abdulkadir Koç (40) yönetimindeki 33 ABK 704 plakalı TIR, virajı döndüğü sırada karşı şeritten seyir halinde olan Abdullah Kaptan'ın kullandığı 16 F 7718 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Abdullah Kaptan ve eşi Asiye Kaptan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Asiye Kaptan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR sürücüsü Abdulkadir Koç, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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TIR ile çarpışan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralıTIR ile çarpışan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralı

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