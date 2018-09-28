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TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 16:39 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesinde, TIR'la çarpışan otomobilde sıkışan sürücü, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.  Kaza, Van-Başkale karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi mevkiisinde meydana geldi. Kazada, TIR ile çarpışan karşı yönden gelen otomobildeki ismi öğrenilemeyen sürücü, araçta sıkıştı.

TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, TIR'la çarpışan otomobilde sıkışan sürücü, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, Van-Başkale karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi mevkiisinde meydana geldi. Kazada, TIR ile çarpışan karşı yönden gelen otomobildeki ismi öğrenilemeyen sürücü, araçta sıkıştı. Ağır yaralann sürücü, bölgeye gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıTIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıTIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıTIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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