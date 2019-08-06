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TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 08:49 | Son Güncelleme

İZMİR’in Tire ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Ergel yaralandı.

Yiğit SOYLU/TİRE, (İzmir), (DHA)- İZMİR’in Tire ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Ergel yaralandı. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi yakınında meydana geldi. Tire yönünden İzmir yönüne giden Mehmet Ergel yönetimindeki 35 YBT 91 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Emin Kartal yönetimindeki TIR ile çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Ergel yaralandı. Çağırılan 110 AKS ekipleri tarafından kurtarılan Mehmet Ergel, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ergel'n sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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