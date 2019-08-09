TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Oğuzhan ÇİFCİ/GÖLOVA (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Gölova ilçesinde TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde, Gölova ilçesi yakınlarında D-100 yolu üzerindeki Boğazköy yakınlarında meydana geldi. Kazım Ayhan (37) yönetimindeki 34 DP 3807 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Hikmet Altınöz yönetimindeki 31 K 4155 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, Ayhan ve yanındaki Dursun Kumru hafif ticari araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Suşehri Belediyesi İtfaiyesi bünyesindeki arama ve kurtarma ekiplerince iki sürücü araç içinden çıkarılırken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Dursun Kumru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.Kazım Ayhan ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



