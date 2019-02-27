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Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 14:29 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde tırın kavşakta bekleyen hafif ticari araca çarpması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 12.00 sıralarında Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi D-130 Karayolu merkez ışıklar kavşağında meydana geldi.

Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde tırın kavşakta bekleyen hafif ticari araca çarpması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi D-130 Karayolu merkez ışıklar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali D. (54) idaresindeki 34 JZ 7052 plakalı tır kavşakta duran Mahmut E. (53) yönetimindeki 41 PV 852 plakalı hafif ticari araca yağmurun etkisiyle kayganlaşan zeminde duramayarak çarptı. Kazada Mahmut E.’nin kullandığı hafif ticari araçta bulunan Medine D. (66), Halil D. (65) ve Sedat E. (6) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan D-130 Karayolu Yalova istikameti, kazaya karışan araçların çekilmesi sonrası yeniden trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i çocuk 3 yaralı

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