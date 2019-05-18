Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İnebolu-Kastamonu karayolu Çuha Doruğu mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile tır çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu istikametine seyir eden 38 YD 362 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 37 NA 888 plakalı tır virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Acar ile yanında bulunan eşi Nevin Acar ağır yaralandı. Küre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nevin Acar, hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Ramazan T. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Jandarma trafik ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Mehmet Acar ve eşi Nevin Acar’ın Bozkurt ilçesinde ikamet ettiği ve evlerine dönerken kazaya karıştığı öğrenildi. Bozkurt Fatih İlkokulu personeli Mehmet Acar’ın ve eşi Nevin Acar’ın 2 çocuk sahibi olduğu bildirildi.

