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TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 19:05 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı şeride geçip, otomobille çarpıştı.

TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Burak ALPER KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı şeride geçip, otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Milas ilçesinden Yatağan yönüne giden Halil Kırdınlı yönetimindeki 38 TU 587 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen TIR, Gültekin Lök'ün (41) kullandığı 48 Y 0666 plakalı otomobil ile çarpıştı. Savrularak, yaklaşık 50 metreden şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Lök, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan Muhittin Lök (15) ve Salih Çamlı (16) ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Salih Çamlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıTIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıTIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıTIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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