HABER

TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 09:28 | Son Güncelleme

KONYA'nın Kulu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada İsmail Aybek (57) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya) (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada İsmail Aybek (57) öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, dün gece Konya - Ankara karayolunun 83'üncü kilometresinde meydana geldi. Avni Atmaca (47) yönetimindeki 33 DYZ 44 plakalı otomobil, dinlenme tesisinden çıktığı sırada Savaş Kaya'nın (37) kullandığı atık kağıt yüklü 06 SBV 03 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan İsmail Aybek olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Avni Atmaca ve araçta bulunan Ertan Köker ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Atmaca'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. TIR sürücüsü Savaş Kaya jandarma tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Barda korkunç anlar! Elindeki pompalıyla... Barda korkunç anlar! Elindeki pompalıyla...
Karaman'da kadınların 'nar ekşisi' mesaisiKaraman'da kadınların 'nar ekşisi' mesaisi
Doktor egzersiz önerince 86 yaşında ahşaptan maket yapmaya başladıDoktor egzersiz önerince 86 yaşında ahşaptan maket yapmaya başladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

Ekipler tam 4 saat mücadele etti! 4 milyon liralık zarar!

Ekipler tam 4 saat mücadele etti! 4 milyon liralık zarar!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar kimdir?

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehitlik duvarındaki yazılara büyük tepki

Şehitlik duvarındaki yazılara büyük tepki

Tek tek sınır dışı ediliyorlar! Sekiz günde 15 DEAŞ'lı terörist ülkelerine gönderildi

Tek tek gönderiliyorlar! Sırada onlar var

Kadıköy’de korkutan patlama! O anlar kamerada

Kadıköy’de korkutan patlama! O anlar kamerada

Tatvan’da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi! Böyle gömmüşler

Tatvan'da bulundu! Böyle gömmüşler

Terör örgütüne büyük darbe! 10 terörist öldürüldü

Terör örgütüne büyük darbe! 10 terörist öldürüldü

Balıkesir ve Kırklareli'nde düzensiz göçmenler yakalandı

Balıkesir ve Kırklareli'nde düzensiz göçmenler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.