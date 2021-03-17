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Tır ile otomobil çarpıştı

17.03.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tır ile otomobil çarpışırken, şans eseri yaralanan olmadı.Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nda meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tır ile otomobil çarpışırken, şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre aynı istikamette seyir halinde olan Yıldıray B.’nin kullandığı 34 JF 2662 plakalı tır ile Sevkiye N.’nin kullandığı 35 RTA 61 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlandı. Bir süre sonra araçlar yol kenarına çekilirken, kazayla ilgili tutanak tutuldu.

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