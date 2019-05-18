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Tır ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 16:47 | Son Güncelleme

Ankara Çevre Yolu’nda arıza yaptığı sırada sağa çekip bekleyen otomobile, hızla gelen tır arkadan çarptı.

Tır ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Ankara Çevre Yolu’nda arıza yaptığı sırada sağa çekip bekleyen otomobile, hızla gelen tır arkadan çarptı. Kaza 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Başkentte akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu üzerinde dehşet verici bir kaza yaşandı. Aracı arızalanan Kadir K. yönetiminde bulunan 06 GB 8454 plakalı araç, yolun sağına yanaşarak durdu ve arızanın giderilmesi için çekici çağırdı. Çekiciyi beklerken süratla gelen Faik S. hakimiyetindeki 06 GCJ 59 plakalı kamyon ise araca arkadan çarptı ve 50 metre duran aracı sürükledi. Olay sonrası 112 acil sağlık ekipleri ve polis kaza yerine geldi. Can pazarına dönen olayda aracın içerisinde bulunan Fadime K. ve Murat K. yaralandı. Fadime K.’nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Tır ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Tır ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

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