HABER

Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 18:38 | Son Güncelleme

Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Talip A'nın kullandığı 54 RB 422 plakalı tır ile aynı yönde seyreden Muhammet Arif Ayter yönetimindeki 06 YT 374 plakalı otomobil, Polatlı-Konya kara yolu Avdanlı Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede, din görevlileri Metin Yıldız ve Muhammed Arif Ayter ile babası Ali Ayter'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından cenazeler, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazaya karışan tır sürücüsü Talip A. gözaltına alındı.

Farkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayınFarkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayın
Sokak hayvanları için denize girdilerSokak hayvanları için denize girdiler
Silivri'de zincirleme trafik kazası: 1'i ağır, 6 yaralıSilivri'de zincirleme trafik kazası: 1'i ağır, 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avdanlı buz kar Kaza Konya- Polatlı Karayolu Polatlı trafik Türktaciri yaralı

En Çok Okunan Haberler

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

Lüks villada fuhuş rezaleti!

Lüks villada fuhuş rezaleti!

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

'Dizi benim yüzümden bitmedi'

'Dizi benim yüzümden bitmedi'

Veli Taşkıran'ın cesedi bulundu

Veli Taşkıran'ın cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Peş peşe uyarılar gelmişti! İstanbul'da kar alarmı

Peş peşe uyarılar gelmişti! İstanbul'da kar alarmı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen açıklaması: İnsanlık suçu

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen açıklaması: İnsanlık suçu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası açıklama

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kaza geçirdi!

Eski Diyanet İşleri Başkanı kaza geçirdi!

Hulusi Akar-Özgür Özel geriliminde yeni perde! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Uludağ'da kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı! Otomobiller kayboldu

Aralıksız yağıyor! Otomobiller kayboldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.