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TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 11:30 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TIR ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TIR ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolunun Sapanca Uzunkum mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hüseyin Dursun yönetimindeki 41 PU 819 plakalı TIR, aynı yönde giden Ahmet Susam'ın kullandığı 41 YJ 109 plakalı otomobil ile çarpıştı. Savrulan otomobil, yolun sağındaki bariyerlere çarparak, dururken, sağ tarafındaki camlar kırıldı. Kazada sürücü Ahmet Susam ile otomobildeki Bedrişah Torgay (49), Halime Sözen (42) ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 6 yaralı, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıTIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıTIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıTIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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