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TIR ile otomobil çarpıştı; Sürücü ve eşi öldü, 6 akrabası yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 13:45 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ve eşi öldü.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ve eşi öldü. Çiftin akrabası olan, 1'i bebek ve 2'si çocuk 6 kişi ise ağır yaralandı. Kaza, dün akşam, Gaziantep- Adana yolundaki Narlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mehmet Reşit Gezer (30) yönetimindeki 01 ABV 029 plakalı otomobil, Mürsel Kaçmaz'ın kullandığı 09 AAY 218 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, TIR'ın altına girdi. Kazada, sürücü Mehmet Reşit Gezer ile otomobilde bulunan eşi Şadiye (29) akrabaları Mehmet Ali (3), Çiğdem (24), Sena (1), Azra Gezer (3) ile Afitap Bilir (32) ve Mehmet Şirin (23) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, 8 yaralıyı sıkıştıkları otomobilden çıkardı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, ağır yaralı Reşit Gezer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şadiye Gezer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan 6 yaralının ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Mehmet Reşit ve eşi Şadiye Gezer'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Diyarbakır'da toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Mehmet Reşit Gezer'in, bayram sonrası Diyarbakır'dan Adana'ya gitmek üzere eşi ve akrabaları ile yola çıktığı öğrenildi.

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