HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

22.03.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tır ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Olay, Gebze ilçesi Balçık Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tır ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Olay, Gebze ilçesi Balçık Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer B. yönetimindeki 63 LZ 569 plakalı tır ile Bahadır Yıldırım yönetimindeki 34 CRB 262 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Bahadır Yıldırım, adeta hurdaya dönen otomobilinin içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Bahadır Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, ekiplerin çalışmalarının ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
Bakan Çavuşoğlu Karadağlı mevkidaşı Raduloviç'le görüştüBakan Çavuşoğlu Karadağlı mevkidaşı Raduloviç'le görüştü
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
1/

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

'Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz'

Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına 32 ilde operasyon

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de Karadağlı mevkidaşı Raduloviç'le bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu Karadağlı mevkidaşı Raduloviç'le görüştü

Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop: Çok vahim bir tablo

Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop: Çok vahim bir tablo

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Sınırı geçmeye çalışırken yakalanan terörist tutuklandı

Sınırı geçmeye çalışırken yakalanan terörist tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.