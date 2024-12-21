Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, İznik ilçesi İznik-Yenişehir yolu Derbent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Kaya (27) idaresindeki otomobil, kaygan zemin sebebiyle sürücüsünün idaresinden çıkarak karşı şeritten gelen İsmail Ö. (47) yönetimindeki tıra çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Ali Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Burak C. (28) ile Ali K. (30) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulans ile İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali Kaya'nın cenazesi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası morga götürüldü.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır