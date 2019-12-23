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Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 23:13 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.Kaza, Avarlar Kavşağı’nda trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde meydana geldi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kaza, Avarlar Kavşağı’nda trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde meydana geldi. Mirza Mehmet Ç. (52) idaresindeki 16 AFH 723 plakalı otomobil, "dur" levhası olmasına rağmen dikkatsiz bir şekilde dönmek isteyince Ertuğrulgazi Caddesi’nden gelip belediye istikametine gitmekte olan Ümit G. (42) idaresindeki 16 PB 460 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine çağrılan çekici yardımı ile hurdaya dönen otomobil yoldan kaldırılırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonrası trafiğe kapanan kavşak araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
Polis kazayla alakalı inceleme başlattı.

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