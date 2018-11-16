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TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 23:20 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Samsun-Kastamonu karayolu Vezirköprü ilçesi 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 JA 9648 plakalı TIR ile 55 H 2743 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü ile bir çocuk hayatını kaybetti, Fatma ve Nuriye Yıldız ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Havza ve Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden ve kimlikleri belirlenmeye çalışılan biri çocuk 2 kişinin cenazeleri ise Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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