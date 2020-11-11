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Tır ile otomobilin karıştığı kazada yürekler ağza geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 22:12 | Son Güncelleme

Ankara karayolunda kamyon ile çarpışan otomobil yeşillik alana çıkarak ters vaziyette durdu.

Tır ile otomobilin karıştığı kazada yürekler ağza geldi

Ankara karayolunda kamyon ile çarpışan otomobil yeşillik alana çıkarak ters vaziyette durdu. Kazada tek teselli kimsenin burnunun bile kanamaması oldu.
Edinilen bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara karayolu özdilek köprülü kavşak yan yolda meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e doğru seyir halinde olan Hasan S. idaresindeki 43 ABM 794 plakalı tır, yan yoldan köprü üzerine çıktığı sırada arkasından gelen Hüseyin A idaresindeki 16 JHL 52 otomobil arkasına çarptı. Kontrolden çıkan otomobil yan yoldaki yeşillik alana çıkarak ters vaziyette ancak durabildi. Kazada tek teselli kimsenin burnu bile kanamaması oldu. Kaza yerine gelen trafik ekipleri gereken incelemeleri yaptıktan sonra ters vaziyette duran otomobil kontrollü bir şekilde ana yola indirilerek otomobil yoluna devam etti. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Tır ile otomobilin karıştığı kazada yürekler ağza geldi

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