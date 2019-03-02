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TIR ile özel harekat polislerini taşıyan minibüs çarpıştı: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 00:27 | Son Güncelleme

Artvin'in Borçka ilçesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna eşlik eden özel harekat polislerini taşıyan minibüs, dönüş yolunda TIR'la çarpıştı. Kazada, 5 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Cankurtaran Tüneli çıkışında meydana geldi. Artvin mitingi sonrası karayolu ile Arhavi ilçesine geçen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunda görevli özel harekat polislerini taşıyan 08 DH 542 plakalı minibüs, dönüş yolunda karşı yönden gelen ve sürücüsü bilinmeyen 06 HD 0117 plakalı TIR ile çarpıştı.

Kazada, 5 polis memuru yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin trafik kazası özel harekat polisleri TIR

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