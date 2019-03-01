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TIR ile özel harekat polislerini taşıyan minibüsle çarpıştı: 5 polis yaralı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 23:55 | Son Güncelleme

Sayın Yazıişleri müdürlerine; 'TIR ile özel harekat polislerini taşıyan kamyonetle çarpıştı: 5 polis yaralı' başlıklı haberimizi, polisleri taşıyan aracı minibüs olarak düzelterek yeniden geçiyoruz.

TIR ile özel harekat polislerini taşıyan minibüsle çarpıştı: 5 polis yaralı (2) - Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine;
'TIR ile özel harekat polislerini taşıyan kamyonetle çarpıştı: 5 polis yaralı' başlıklı haberimizi, polisleri taşıyan aracı minibüs olarak düzelterek yeniden geçiyoruz. DHA
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YENİDEN

Adem GÜNGÖR/BORÇKA (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Borçka ilçesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna eşlik eden özel harekat polislerini taşıyan minibüs, dönüş yolunda TIR'la çarpıştı. Kazada, 5 polis memuru yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Cankurtaran Tüneli çıkışında meydana geldi. Artvin mitingi sonrası karayolu ile Arhavi ilçesine geçen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunda görevli özel harekat polislerini taşıyan 08 DH 542 plakalı minibüs, dönüş yolunda karşı yönden gelen ve sürücüsü bilinmeyen 06 HD 0117 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, 5 polis memuru yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TIR ile özel harekat polislerini taşıyan minibüsle çarpıştı: 5 polis yaralı (2) - YenidenTIR ile özel harekat polislerini taşıyan minibüsle çarpıştı: 5 polis yaralı (2) - YenidenTIR ile özel harekat polislerini taşıyan minibüsle çarpıştı: 5 polis yaralı (2) - YenidenTIR ile özel harekat polislerini taşıyan minibüsle çarpıştı: 5 polis yaralı (2) - Yeniden

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