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TIR ile sevkiyat rampası arasına sıkışıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 14:09 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde geri manevra yapan TIR ile sevkiyat rampası arasına sıkışan Maşallah Kırmızıyıldız (36), hayatını kaybetti.

TIR ile sevkiyat rampası arasına sıkışıp öldü

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde geri manevra yapan TIR ile sevkiyat rampası arasına sıkışan Maşallah Kırmızıyıldız (36), hayatını kaybetti.
Olay, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Maşallah Kırmızıyıldız, arkadaşına, kullandığı TIR'ı sevkiyat rampasına yanaştırması için yardımcı olmak istedi. Geri manevra yapan arkadaşına yön tarifi yapan Kırmızıyıldız, TIR ile rampanın arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Kırmızıyıldız, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
TIR şoförü ​Maşallah Kırmızıyıldız'ın cesedi, hastane morgunda yapılan incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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