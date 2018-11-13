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TIR ile sevkiyat rampası arasında sıkışıp öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 16:59 | Son Güncelleme

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Maşallah Kırmızıyıldız'ın, sürücüsünün geri manevra yaptığı TIR ile sevkiyat rampası arasında sıkıştığı anlar, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

TIR ile sevkiyat rampası arasında sıkışıp öldü (2)

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Maşallah Kırmızıyıldız'ın, sürücüsünün geri manevra yaptığı TIR ile sevkiyat rampası arasında sıkıştığı anlar, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; TIR sürücüsü geri manevra yaparken, arkası dönük olarak rampaya yaslanan Kırmızıyıldız'ın, gelen arac ile rampa arasında sıkıştığı görülüyor. Çevrede bulunan işçilerin uyarısıyla TIR sürücüsü, rampadan uzaklaştırılırken, Kırmızıyıldız ise yere düşüyor.
TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Ağır yaralanan Maşallah Kırmızıyıldız'ın kaldırıldığı hastanede ölmesinin ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Mecit Taşar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

TIR ile sevkiyat rampası arasında sıkışıp öldü (2)TIR ile sevkiyat rampası arasında sıkışıp öldü (2)TIR ile sevkiyat rampası arasında sıkışıp öldü (2)TIR ile sevkiyat rampası arasında sıkışıp öldü (2)

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