TIR ile taksi çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, iddiaya göre freni boşalan TIR'ın taksiye çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Masum Söylemez (22) yönetimindeki 35 MRC 30 plakalı TIR, Kaklık Kavşağı'nda iddaya göre freni boşalması sonucu Osman Demiray (63) idaresindeki 20 T 0148 plakalı taksiye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle TIR yola devrilirken, kazada TIR sürücüsü Söylemez ve taksi sürücüsü Demiray ile takside yolcu konumunda bulunan Naciye, Ufuk ve Nazmi Demiray yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan TIR sürücüsü Söylemez'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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