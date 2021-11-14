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TIR'ın altında ölüm kalım savaşı! Ekipler zamanla yarıştı

14.11.2021 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde TIR'ın dorsesine çarpan otomobil, metrelerce sürüklendi. Yarısı, dorsenin altına giren otomobilde sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı.

TIR'ın altında ölüm kalım savaşı! Ekipler zamanla yarıştı

Kaza, 22.30 sıralarında Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Otomobil ile D-100 karayolu üzerinde İstanbul istikametine giden Eray S., önünde ilerleyen M.A. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

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SÜRÜCÜLER UYARINCA DURDU

TIR sürücüsü bir süre ilerledikten sonra, diğer sürücülerin uyarması ile hemen durdu. Yarısı dorsenin altında kalan otomobilin sürücüsü, bulunduğu yerde sıkıştı. Kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ZAMANLA YARIŞ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücü Eray S.’yi kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Polis ve jandarma ekipleri ise D-100 karayolu İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Dorsenin altında adeta ölüm kalım savaşı veren sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Diğer sürücüler ile kurtarma çalışmasını meraklı gözlerle izledi. Eray S.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
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