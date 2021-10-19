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TIR'ın devirdiği elektrik direği iki araca çarpıp, bir minibüsün ön camından girdi

19.10.2021 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da, TIR'ın çarpıp devirdiği elektrik direği, 2 araca çarpıp, ardından bir minibüsün ön camından girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

TIR'ın devirdiği elektrik direği iki araca çarpıp, bir minibüsün ön camından girdi

Kaza, saat 19.00 sıralarında Afyonkarahisar Çevreyolu üzeri, OSB kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet C. yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.

Yan yola devrilen elektrik direği, seyir halinde plakası tespit edilemeyen bir araca çarptı. Bu aracın sürücüsü kaçarken, çarpmanın etkisiyle havalanıp N.G.’nin kullandığı otomobile çarpan elektrik direği, ardından Nuri Çelik yönetimindeki minibüsün şoför kısmının ön camından girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

"DİREK BAŞKA ARACA ÇARPIP BANA VURDU"

Kazanın nasıl yaşandığını anlatan minibüsün sürücüsü Nuri Çelik, "Önümde TIR vardı. TIR birden döndü direğe vurdu. Direk yere düştü. Başka bir araç direğe vurdu, bu kişi direkt kaçtı zaten. Elektrik direği ardından başka bir arabaya vurup uçtu ve bana vurdu. Allah’a çok şükür verilmiş sadakamız varmış kurtulduk yani" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Afyonkarahisar
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