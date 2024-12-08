TIR’ın fırlayan tekeri, karşı yöndeki otomobilin üzerine düştü: 1 ölü

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolu Alabal mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen TIR’ın fırlayan tekeri, karşı yöne geçip İstanbul’dan Van’a giden B.T. idaresindeki 34 KD 9788 plakalı otomobilin tavanına düştü. Kazada ön yolcu koltuğunda oturan Erhan Tatar, ağır yaralandı. TIR şoförü uzaklaşırken, ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Tatar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Erhan Tatar’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaçan TIR şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)