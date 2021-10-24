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TIR'ın kasasından dökülen salçalar faciaya yol açtı: 1 ölü, 10 yaralı

24.10.2021 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de salça yüklü TIR'ın kapağı açılınca yere dökülen salçalar ortalığı savaş alanına çevirdi. 18 araç kayarak kaza yaparken, zincirleme kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

TIR'ın kasasından dökülen salçalar faciaya yol açtı: 1 ölü, 10 yaralı

Balıkesir Susurluk yolunda bir TIR'ın kasasından dökülen salçalar faciaya neden oldu. Zincirleme kazada 18 araç kaydı, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

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18 ARAÇ KAYDI

Balıkesir-Bursa Karayolu 15. kilometresi Yeniköy mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen salça yüklü TIR'dan yola saçılan salçalardan dolayı kayan 18 araç birbirine çarptı.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 10 YARALI

İlk belirlemelere göre araçlarda bulunanlardan 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakındaki hastanelere götürüldü.

Ekipler yol temizleme ve araçları kaldırma çalışmasını sürdürürken, ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor. (İHA)

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trafik kazası Balıkesir
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