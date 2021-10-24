TIR'ın kasasından dökülen salçalar faciaya yol açtı: 1 ölü, 10 yaralı

Balıkesir Susurluk yolunda bir TIR'ın kasasından dökülen salçalar faciaya neden oldu. Zincirleme kazada 18 araç kaydı, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

18 ARAÇ KAYDI

Balıkesir-Bursa Karayolu 15. kilometresi Yeniköy mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen salça yüklü TIR'dan yola saçılan salçalardan dolayı kayan 18 araç birbirine çarptı.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 10 YARALI

İlk belirlemelere göre araçlarda bulunanlardan 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakındaki hastanelere götürüldü.

Ekipler yol temizleme ve araçları kaldırma çalışmasını sürdürürken, ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor. (İHA)





