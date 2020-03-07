TIR'ın Zigana Dağı'nda aşağı uçtuğu anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane-Trabzon karayolunun Başar mevkisinde meydana gelen kazada sürücüsü belirlenemeyen AE345967 Rus plakalı TIR, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler uçuruma yuvarlanan TIR için kurtarma çalışması başlattı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede TIR'a ulaşan ekipler tarafından yapılan incelemede TIR sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Meyve-sebze yüklü TIR uçuruma yuvarlanarak parçalara ayrılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

