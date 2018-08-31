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 TIR işçi servisine çarpıp devrildi 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 10:22 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, işçi almak için emniyet şeridinde duran otobüse arkadan gelen TIR çarparak devrildi.

Aziz GÜVENER-İsmail ÇETİNTAŞGEYVE(Sakarya),(DHA) - SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, işçi almak için emniyet şeridinde duran otobüse arkadan gelen TIR çarparak devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, D-650 Karayolu'nun Geyve Akıncı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametine giden 26 SAE 274 plakalı TIR, işçi almak için emniyet şeridinde duran 54 S 2529 plakalı otobüse arkadan çarptı. Savrulan TIR yola devrildi. Kazada, filtre üretimi yapan fabrikanın işçilerini taşıyan otobüsteki 7 işçi ile TIR sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi sevk edildi. Yaralılardan 4'ü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2'si Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ve 2'si ise Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TIR'ın yola devrilmesi nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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