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TIR, işçi servisiyle çarpıştı 15 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 12:07 | Son Güncelleme

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen işçi servisine TIR'ın yandan çarptığı kazada, 15 kişi yaralandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen işçi servisine TIR'ın yandan çarptığı kazada, 15 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Ankara Asfaltı Caddesi, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Turgutlu yönüne giden İsmail Aslanhan yönetimindeki 35 KN 506 plakalı TIR, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Ali Talar'ın kullandığı 35 PGL 87 plakalı işçi servisi minibüsüne çarptı. Kazada, şoför dahil minibüste bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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