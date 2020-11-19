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  4. Tır, ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için karşı şeride geçti

Tır, ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için karşı şeride geçti

19.11.2020 22:02 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Kula ilçesinde rampadan inen tır, kayganlaşan yolda hızını kesemedi.

Manisa’nın Kula ilçesinde rampadan inen tır, kayganlaşan yolda hızını kesemedi. Kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarpmamak için ani manevra ile karşı şeride geçen tır, refüjdeki direkleri devirdi. Kazada karşı yönden başka bir aracın gelmemesi ise olası bir faciayı önledi.
Kaza saat 15.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Jandarma kavşağı ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Deniz Y. (48) idaresindeki 26 AAB 140 plakalı tır, Kavacık rampasından indiği esnada yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda hızını kesemeyince, kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarpmamak için ani manevra yaptı. Bir anlık hamle ile karşı yöne geçen tır, orta refüjdeki direkleri devirerek karayolunun İzmir istikametini trafiğe kapattı. Tır sürücüsü yara almazken, karşı yönden başka bir otomobilin gelmemesi de olası bir faciayı önledi.
Öte yandan kaza sebebi ile karayolu adeta savaş alanına dönerken, İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Ters şeritte duran tırın ve yola savrulan direklerin kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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