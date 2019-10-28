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Tır istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 18:18 | Son Güncelleme

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden Ayhan Hançer idaresindeki 46 HE 268 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek istinat duvarına çarptı.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden Ayhan Hançer idaresindeki 46 HE 268 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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