HABER

TIR, jandarmaları taşıyan midibüse çarptı: 1 şehit, 14 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 21:19 | Son Güncelleme

UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bağlı JÖH timlerini taşıyan midibüse TIR’ın çarpması sonucu ağır yaralı olarak Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu.

UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bağlı JÖH timlerini taşıyan midibüse TIR’ın çarpması sonucu ağır yaralı olarak Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu.
Yaşanan kazayla ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği yazılı açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"05.10.2019 günü saat 15.40 sıralarında il merkezinden Birecik ilçemize göreve giden Şanlıurfa Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı'na bağlı 1 JÖH timini taşıyan sivil plakalı askeri araca, Birecik ilçesi Ağırtaş Mahallesi istikametine dönüş yaptığı esnada, arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında; Şanlıurfa Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı personeli (1) Jandarma Uzman Çavuşumuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kaza sırasında araçta bulunan yaralı (14) askerimizin durumu iyi olup, Birecik Devlet Hastanesi ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Ayrıca, kazaya karışan ve hafif yaralı olan TIR sürücüsü ise gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra gözaltına alınmış olup, olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

PARTNERSosyal medyadan duyurdu: Az kaldıSosyal medyadan duyurdu: Az kaldı
Hastane çevresinde görevli bekçilere PKK'lı teröristlerce silahlı saldırıHastane çevresinde görevli bekçilere PKK'lı teröristlerce silahlı saldırı
Şanlıurfa’da olaylı kent konseyi seçimiŞanlıurfa’da olaylı kent konseyi seçimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

'Acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'da korkutan deprem!

Cenk Tosun'un fiyatı belli oldu

Cenk Tosun'un fiyatı belli oldu

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.