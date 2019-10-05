HABER

TIR, JANDARMALARI TAŞIYAN MİDİBÜSE ÇARPTI: 16 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 19:32 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerini taşıyan midibüse arkadan gelen TIR çarptı.

ŞANLIURFA’da iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerini taşıyan midibüse arkadan gelen TIR çarptı. Kazada 1’i ağır 15 jandarma personeli yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Taşlı Höyük mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında çıkan kavga ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma personellerini taşıyan Ahmet Baykuş’un kullandığı 63 KS 840 plakalı sivil midibüse aynı yönde ilerleyen A.B.'nin kullandığı 01 BH 895 plakalı TIR arkadan çarptı. Kazada midibüsün savrulması sonucu 16 jandarma yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan jandarma personelleri Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanılan yaralılardan astsubay İ.T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberinde emniyet müdürü ve jandarma komutanıyla tedavi altına alınan yaralıları hastanede ziyaret etti. Kaza anı ise olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)-

PARTNERSosyal medyadan duyurdu: Az kaldıSosyal medyadan duyurdu: Az kaldı
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tır çarpıştı: 1 şehit, 14 asker yaralıGÜNCELLEME - Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tır çarpıştı: 1 şehit, 14 asker yaralı
Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Çok sayıda ekip sevk edildiBeyoğlu'nda hareketli dakikalar! Çok sayıda ekip sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

'Acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Cenk Tosun'un fiyatı belli oldu

Cenk Tosun'un fiyatı belli oldu

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Telefonla başlayan tartışma kanlı bitti!

Telefonla başlayan tartışma kanlı bitti!

Beyoğlu'nda bir binada kısmi yıkılma meydana geldi!

Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem!

Son dakika: Jandarmaları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı! 1 asker şehit

Jandarmaları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı! 1 asker şehit

33 gündür aranıyordu! Emekli polis kuyunun içinde böyle bulundu

33 gündür aranıyordu! Emekli polis kuyunun içinde böyle bulundu

MSB duyurdu! Dün öldürülen teröristler 'sözde istihbarat sorumluları' çıktı

MSB duyurdu! Dün öldürülen teröristler 'sözde istihbarat sorumluları' çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.