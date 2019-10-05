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TIR, jandarmaları taşıyan midibüse çarptı: 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 22:29 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerini taşıyan midibüse arkadan gelen TIR çarptı.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerini taşıyan midibüse arkadan gelen TIR çarptı. Kazada 1’i ağır 15 jandarma personeli yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Taşlı Höyük mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında çıkan kavga ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma personellerini taşıyan Ahmet Baykuş’un kullandığı 63 KS 840 plakalı sivil midibüse aynı yönde ilerleyen A.B.'nin kullandığı 01 BH 895 plakalı TIR arkadan çarptı. Kazada midibüsün savrulması sonucu 16 jandarma yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan jandarma personelleri Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanılan yaralılardan astsubay İ.T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberinde emniyet müdürü ve jandarma komutanıyla tedavi altına alınan yaralıları hastanede ziyaret etti. Kaza anı ise olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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