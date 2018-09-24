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TIR, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada, kavunlar yola düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 14:24 | Son Güncelleme

TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde TIR, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

TIR, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada, kavunlar yola düştü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde TIR, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kamyonun kasasından yola savrulan kavunları Karayolları ekipleri topladı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, TEM yolu Bolu Dağı 1. Viyadük mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Serkan Bay idaresindeki 01 SB 043 plakalı kavun yüklü kamyona, İsmail Demir yönetimindeki 14 AAD 871 plakalı TIR arkadan çarptı. Kontrolden çıkan TIR daha sonra yolun sol şeritte ilerleyen Abdulkadir Kara yönetimindeki 06 KRM 13 plakalı otomobile çarparak sürükledi. Kazada, beton bariyerler ile TIR'ın arasında sıkışan otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen bir yolcu ile TIR sürücüsü yaralandı. Sürücü İsmail Demir ayakta tedavi edilirken, ismi öğrenilemeyen otomobildeki yolcu 112 ekipleri tarafından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kamyonda bulunan yaklaşık 15 ton kavundan bir kısmı yola savruldu. Karayolları ekipleri tarafından yoldan toplanan kavunlar kepçe yardımıyla yine Karayoları'na ait kamyona yüklendi. Kamyon sürücüsü Serkan Bay, kamyonun kasasında 32 bin lira değerinde kavun olduğunu, maddi kaybının büyük olduğunu belirterek, "Emniyet şeridini ortalamış şekilde gidiyordum. TIR şoförü arkadaş dalgınlığından ya da görmediğinden bana arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyere girdim. Diğer aracı da arabanın altına alarak sürükledi" dedi.
Kamyonun hızını tam olarak anlayamadığını söyleyen TIR sürücüsü İsmail Demir ise, "En sağ şeritte ilerliyordum. Araç çok yavaş ilerliyordu. Son anda farkedince sola çıkamadım. Arkasından vurdum. Otomobili görmedim" diye konuştu.
Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat boyunca ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle trafik yoğunluğu oluşan İstanbul istikameti araçların yoldan kaldırılmasıyla normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TIR, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada, kavunlar yola düştüTIR, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada, kavunlar yola düştüTIR, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada, kavunlar yola düştüTIR, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada, kavunlar yola düştü

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