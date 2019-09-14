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Tır kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 10:23 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da Muratlı-Büyükkarıştıran karayolunda tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Olay, Muratlı-B.Karıştıran karayolunda üzerinde meydana geldi.

Tır kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralı

Tekirdağ’da Muratlı-Büyükkarıştıran karayolunda tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay, Muratlı-B.Karıştıran karayolunda üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Muratlı’dan B. Karıştıran istikametine doğru seyir eden Zafer K. idaresindeki 41 UT 882 plakalı kamyonete arkadan gelen Şenol İ. yönetimindeki 59 AB 899 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak yol kenarındaki kanala düşen kamyonet, 100 metre sürüklendi.
Kazada tır sürücüsü Şenol İ. ile kamyonet sürücüsü Zafer K. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay bölgesine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma güçleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tır kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralı

Tır kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralı

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