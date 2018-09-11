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TIR, karşı şeride geçip devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 11:19 | Son Güncelleme

 KONYA'nın Ereğli ilçesinde karşı şeride geçip devrilen profil yüklü TIR'ın şoförü Faik Cigay yaralandı.

TIR, karşı şeride geçip devrildi: 1 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde karşı şeride geçip devrilen profil yüklü TIR'ın şoförü Faik Cigay yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Ereğli- Konya karayolu Hortu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Faik Cigay yönetimindeki 80 DY 752 plakalı profil yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, Cigay yaralandı. Faik Cigay, çevredeki tarlalarda çalışan tarım işçilerinin çağırdığı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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TIR, karşı şeride geçip devrildi: 1 yaralıTIR, karşı şeride geçip devrildi: 1 yaralıTIR, karşı şeride geçip devrildi: 1 yaralı

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