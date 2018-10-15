TIR karşı şeride geçip iki araca çarptı: 4 yaralı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’da TIR'ın yoldan çıkarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Derecik Mahallesi Samsun-Ankara Karayolu’nda meydana geldi. 47 yaşındaki Mahmut Hardal idaresindeki 06 YZK 60 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçları devirerek karşı şeride geçti. Ardından Kemal Bilge yönetimindeki 55 ST 779 plakalı cip ve Aydın Söylemez idaresindeki 55 AV 458 plakalı otomobile çarptı. Kazada Kemal Bilge, Hanife Bilge, Döndü Yıldırım ve Fadime Bilge yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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