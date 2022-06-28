TIR Kasasında 46 Ölü Göçmen Bulundu

ABD’nin Meksika sınırı yakınındaki Teksas eyaletinin San Antonio kentinde bir TIR kasasında 46 ölü göçmenin cesedi bulundu.

San Antonio itfaiyesi, şehrin güneyinde demiryolu raylarının yakınında terkedilmiş haldeki TIR’da “ceset yığınları” bulduklarını açıkladı.

İtfaiye’den yapılan açıklamada, TIR kasasında ölü bulunan 46 kişinin yanı sıra 16 kişinin de sıcak çarpması ve bitkinlik gibi rahatsızlıklardan çevre hastanelere kaldırıldığı kaydedildi. Hastaneye sevkedilenler arasında 4 çocuğun bulunduğu ancak ölenler arasında çocuk olmadığı belirtildi.

"İnsanlar dokunulamayacak kadar sıcaktı"

San Antonio İtfaiye şefi Charles Hood düzenlediği basın toplantısında, "Gördüğümüz hastalar dokunulamayacak kadar sıcaktı. Sıcak çarpması ve bitkinlik şikayetler vardı. Soğutması olan bir TIR ancak anlaşılan çalışan bir klima ünitesi yoktu" diye konuştu.

Meksika sınırına yaklaşık 250 kilometre mesafede bulunan San Antonio'da sıcaklıklar dün yüksek nemle birlikte 39,4 dereceye kadar yükseldi.

San Antonio Polis Şefi William McManus, TIR’ın yakınlarında bir binada çalışan kişinin duyduğu çığlık üzerine olayın ortaya çıktığını belirterek, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birimi de, yerel polisle koordineli olarak "insan kaçakçılığı iddiasını" araştırdıklarını bildirdi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, kamyondaki göçmenlerin boğulmasını Twitter'dan "Teksas'taki trajedi" olarak nitelendirerek, konsolosluk yetkililerinin yardım etmek için yararlıların kaldırıldığı hastanelere gideceğini söyledi.

Reuters haber ajansı, “Olayın, Amerika-Meksika sınırında rekor seviyelere ulaşan göçmen geçişlerini kontrol etmenin zorluğunu bir kez daha gözler önüne serdiği” yorumunu yaptı.

