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TIR kaza yaptı; taşıdığı sıfır kilometre araçlar zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 12:17 | Son Güncelleme

Bolu'da, TEM yolunda çekici ile dorse kısmını birbirine bağlayan demir pimin kopması sonucu kontrolden çıkan TIR, kaza yaptı.

Bolu'da, TEM yolunda çekici ile dorse kısmını birbirine bağlayan demir pimin kopması sonucu kontrolden çıkan TIR, kaza yaptı. TIR?ın taşıdığı sıfır kilometre 8 otomobil hasar gördü.
Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM yolunun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Kocaeli'den Mersin'e sıfır kilometre otomobil taşıyan Mehmet Uğur yönetimindeki 06 JSY 73 plakalı TIR'ın, çekici ile dorse kısmını birbirine bağlayan demir pim, bilinmeyen nedenle koptu. TIR, kontrolden çıkıp yolda kaymaya başladı. Yolun 3 şeridini kapatarak durabilen TIR'ın taşıdığı otomobillerden 2'si yola düştü. Dorsedeki diğer 6 araçta da hasar oluştu.
Kaza nedeniyle TEM'in Ankara yönü trafiğe kapandı. TIR'ın yol kenarına çekilmesiyle yolun 2 şeridi trafiğe açıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından trafik normale döndü.

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