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Tır kaza yaptı, yol trafiğe kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 16:30 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi.

Tır kaza yaptı, yol trafiğe kapandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi. Kazada kimse yaralanmazken, saatlerce yol trafiğe kapandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Bursa-Ankara yolunun Mezitler bölgesinde meydana geldi. Yılmaz K. idaresindeki 48 E 7250 plakalı tır, yağış sonrası virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak ancak durabildi. Kazada tırın dorsesi yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen bölge trafik ekipleri tırın kaza yerinden kaldırılması için vinç çağırdı. Ankara’dan Bursa’ya gidecek olan sürücüler yolun kapanması yüzünden uzun süre yolun açılmasını bekledi. Tır, vinçla kaldırılarak otopark çekildi. Yol tekrar trafiğe açılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Tır kaza yaptı, yol trafiğe kapandı

Tır kaza yaptı, yol trafiğe kapandı

Tır kaza yaptı, yol trafiğe kapandı

Tır kaza yaptı, yol trafiğe kapandı

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